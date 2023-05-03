Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию

Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию, такую меру хотят включить в 11-й пакет санкций, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.



Предлагается запретить транзит товаров через Россию и принять меры против судов, которые отключают навигационные системы. Такое предложение рассматривают с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы.

США, Япония и Канада готовят собственные санкции против России, указывают источники издания. Так, Канада работает над мерами, касающимися прав человека и ограничениями в отношении российской оборонной промышленности.

Евросоюз введет 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Он также отметил, что пока процесс находится на этапе обсуждения.

— Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы, скорее, не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя, — объяснил он.

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Маргарита Головатенко