Полеты беспилотников запретили в 40 из 89 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Александр Третьяков (архив)

Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России. Об этом пишет «РИА Новости».

Так, помимо Татарстана, полеты запрещены еще в 39 регионах страны: Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Крым, Курганская область, Магаданская область, Москва, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Адыгея, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ярославская область, ДНР.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти.

Минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне Дня Победы, 9 Мая.

Напомним, что в Татарстане запретили использовать беспилотники в конце ноября 2022 года. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.

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Айрат Назипов