ФСБ пресекла подготовку покушений военной разведки Украины на руководителей Крыма

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин

ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма, сообщает ЦОС ФСБ.

Организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец, сообщает ТАСС.

Агентурная сеть ГУР МО Украины планировала серию резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму. Объектами посягательств выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Мишенями для терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

— Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, — указали в ЦОС ФСБ.

Задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО — шесть граждан России и Украины, гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Также был пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.

В апреле сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма. Тогда задержали причастного к подготовке гражданина России и Украины 1971 года рождения. Дома у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. Была обнаружена переписка со спецслужбами Украины, которые координировали его деятельность.

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Маргарита Головатенко