«Парад у дома ветерана»: в Казани поздравляют фронтовиков

14:07, 03.05.2023 24
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В столице Татарстана сегодня прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана».


комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 15:55
    потрясающее мероприятие! фото трогательны до слез!
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  • Анонимно 15:55
    с праздником вас, дорогие наши ветераны!
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