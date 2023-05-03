В Татарстане за год вырос средний срок потребкредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2023 года средний срок потребительского кредита в Татарстане составил 4,7 года. За год он вырос на 0,5%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему сроку потребкредита Татарстан занял 25-е место среди 30 российских регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования. Меньше, чем в республике, показатель в Удмуртии, Ханты-Мансийский автономном округе, Башкирии, Алтайском крае (4,6 года) и в Краснодарском крае (4,5 года).

Лидирует по среднему сроку потребкредита Пермский край, Иркутская область, Санкт-Петербург и Москва — 5,2 года. Следом идут Московская, Белгородская и Ленинградская области — 5,1 года.

По данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в марте 2023 года средний срок потребительского кредита в России составил 4,9 года. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он вырос на 0,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

— Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По количеству выданных за первые три месяца 2023 года потребкредитов Татарстан занял 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров. За январь — март в республике выдали 95 384 потребительских кредита — на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.



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Татьяна Демина