В России за чертой бедности впервые оказалось меньше десятой части жителей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности составила в 2022 году 9,8%, или 14,3 миллиона человек, следует из данных Росстата. Показатель оказался меньше 10% впервые за всю историю наблюдения, пишет РБК.



За период с 1995-го по 2022 год в России самый высокий показать численности россиян, находящихся за чертой бедности, пришелся 2000 год — 29%. В 1999-м показатель составлял 28,4%, в а 1998-м — 23,4%.

В большинстве регионов России количество жителей, находящихся за чертой бедности, снизилось. Исключения — Ингушетия, Тува, Хакасия и Адыгея.



По итогам 2021 года в России за чертой бедности проживало 11% населения, или 16 млн человек. В пандемийном 2020-м показатель составлял 12,1%, или 17,7 млн граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

При определении показателя Росстат применяет параметр «граница бедности», установленный в конце 2021 года. Он соответствует значению стоимости потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года (так называемой базовой границы бедности), умноженной на индекс потребительских цен за истекший период к октябрю—ноябрю 2020-го.

О проблемах бедности в России говорят регулярно. В прошлом году президент страны Владимир Путин заявил, что основная цель властей — снижение ее уровня. Темпы и скорость, с которой бедность в государстве уменьшается, он назвал недостаточными.

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Татьяна Демина