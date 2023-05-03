Вячеслав Володин: «Теракт в отношении президента — это нападение на Россию»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал атаку беспилотников на Кремль минувшей ночью. Выражая позицию Кремля о том, что нападение было терактом в отношении президента России Владимира Путина, он добавил, что это можно считать нападением на государство.



— Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ*. Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на президента нашей страны, — написал Вячеслав Володин.

Он считает, что киевский режим «угрожает безопасности России, Европы, всего мира».

— Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим, — заявил спикер Госдумы.

В пресс-службе президента России сообщили, что минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 Мая.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запретили запускать беспилотные летательные аппараты, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.



* Организации, признанные террористическими, их деятельность в России запрещена.

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Маргарита Головатенко