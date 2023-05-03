Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 4 мая
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, гроза ночью и днем 4 мая 2023 года на территории Татарстана возможна местами. Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с.
Сильный ветер в Татарстане прогнозировался и на 3 мая. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.
До конца этой недели в Татарстане сохранится теплая погода — днем температуры будут достигать +26 градусов. Местами возможны дожди.
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