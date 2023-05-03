Власти Казани требуют снести недостроенные VIP-апартаменты у «Миллениума»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Казани потребовали признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками. Дома, которые в перспективе должны были стать гостиницами, начинало строить более 10 лет назад ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, однако там так ничего и не появилось, а сами серые унылые объекты так и остались бесхозными. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Территория уже абсолютно бесхозная»

С просьбой к властям прояснить судьбу недостроев недалеко от «Ривьеры» обратился казанец:

— Хотелось бы поинтересоваться, чем кончится судьба коттеджей вдоль моста «Миллениум»? Каждый раз, проезжая по этому мосту, смотришь на них и думаешь, что с ними будет... Эти дома уже всецело превратились в заброшки, очень грязные, бетон уже полуразрушенный и некачественный, а территория в круге этих апартаментов в виде коттеджей гибнет. Стройку бросили на много лет. Территория уже заросла. Что нужно, чтобы их вообще убрали?.. Если коротко, то территория уже абсолютно бесхозная — позор нашего города, особенно рядом с таким мостом...

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ответ Управление градостроительных разрешений Казани пояснило — в конце апреля подано исковое заявление в Арбитражный суд РТ о признании объектов самовольными постройками. Также собственник должен снести их за свой счет в течение трех месяцев.

Действительно, «Реальное время» обнаружило иск исполкома к АО «Кварт» — компании зятя Зиганшина Тимура Зайнутдинова. Именно к ней от ПСО «Казань» перешли недострои. Заявление пока не принято к производству.

Как позже объяснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, поводом для иска стало обращение прокуратуры города в исполком:

— В письме речь шла о самовольных постройках вдоль моста «Миллениум», которые выявлены Инспекцией Государственного строительного надзора РТ во время выездной проверки. По Градостроительному кодексу Российской Федерации, органы местного самоуправления в таком случае обязаны принять меры (в течение 20 дней), а именно предоставить разрешительную документацию, если она имеется, либо обратится в суд с иском о сносе. Учитывая отсутствие разрешительной документации, Управление градостроительных разрешений Казани подало исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании десяти объектов незавершенного строительства самовольными постройками и обязании собственников снести их за свой счет.



VIP-апартаменты хотели сдать сначала к Универсиаде, потом — к ЧМ-2018

В августе 2012 года гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин рассказывал, что VIP-апартаменты с бассейнами и кафе вдоль моста «Миллениум» строят в противовес «поселку нефтяников», возведенному на левобережье Казанки к 1000-летию столицы Татарстана. Там же должна была появиться 20-этажная гостиница, однако строительство так и не началось. Общая территория застройки оценивалась в 10 гектаров.

Проект фактически «наехал» и перекрыл часть пляжа «Ривьеры». Строительство не завершено до сих пор: изначально его хотели сдать к Универсиаде 2013 года, затем — к чемпионату мира по футболу — 2018.



Однако спустя 10 с лишним лет на территории корреспонденту «Реального времени», помимо серых бетонных коробок, удалось обнаружить ржавые строительные вагончики, валявшиеся рядом конструкции и даже холодильник. Территория по-прежнему огорожена, однако залезть внутрь не составляет труда.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Стоит отметить, что суммарная стоимость участков, на которых находятся недострои, согласно данным Росреестра, составляет свыше 800 миллионов рублей.

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Дарья Пинегина