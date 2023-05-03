Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к восьми годам колонии

Фото: youtube.com/Телеканал ОНТ

Минский областной суд приговорил экс-главреда telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, сообщает RT со ссылкой на «Белта».



Протасевича признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении президента и его оскорблении.

Обвинение указывает, что фигуранты, в числе которых в том числе были Степан Путило и Ян Рудик, ставили перед собой цель захватить государственную власть в Белоруссии неконституционным путем. Для этого они, «реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов материалы, имеющие деструктивные цели», а еще призывали совершать акты терроризма.

Протасевича задержали в Минске в конце мая 2021 года. В Сети публиковалось видео, на котором Протасевич заявлял, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.



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Маргарита Головатенко