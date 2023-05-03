Казанский суд вынес приговор по делу потерпевшего хоккеиста Бровкина

Фото: Ирина Плотникова (Сидоров, справа, со своим адвокатом)

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани завершил рассмотрение дела об афере с «криминальным выкупом» за проигрыш хоккейной команды «Ак Барс». За увод 4,3 млн рублей у форварда «барсов» Артура Бровкина приговорен к 3 годам колонии общего режима его приятель, хоккеист-любитель Максим Сидоров. С учетом непогашенной судимости окончательным наказанием для Сидорова стали 5 лет колонии.



В прениях гособвинитель Рамиль Гильмутдинов просил наказать подсудимого 3 годами колонии общего режима и взыскать с него сумму ущерба в пользу потерпевшего. Сидоров и его адвокат Булат Марданов просили ограничиться условным сроком — в том числе с целью скорейшего возмещения ущерба. Признавшийся в афере обещал «трудиться, не покладая рук», и исправными платежами искупить свою вину, говорил, что ему стыдно перед своей семьей, детьми и другом Артуром.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

До вынесения приговора обвиняемый и его супруга успели выплатить Бровкину 100 тысяч рублей.

В суде было установлено: используя легенду об угрозах со стороны криминальных авторитетов, Сидоров с апреля 2021 года по апрель 2022-го обманом получил от Бровкина переводами и наличкой более 4 млн рублей. Последний верил, что друг хочет ему помочь и уладить якобы возникший конфликт из-за неверной информации о возможном исходе матчей «Ак Барса», которая якобы не позволила «братве» сделать выигрышную ставку на спорт.

На судебном допросе потерпевший игрок «барсов» рассказывал, что передавал другу крупные суммы для Зиги, Кобы, вора в законе Сыча и неких группировщиков с Квартала, не зная никого из них лично. Сидоров постоянно о Зиге говорил: «Тебе прострелят колени, сделают «профилактику» — не сможешь в хоккей играть. Если не найдешь деньги — они не будут тебя убивать, но сделают так, чтобы ты не вернулся в спорт», — вспоминал Артур Бровкин.

При этом хоккеист утверждал: никакой внутренней информацией клуба с посторонними никогда не делился и ни в каких договорных матчах не участвовал. Когда понял, что денежные требования не прекратятся, пошел в полицию. Сидорова задержали после получения от потерпевшего 500 тысяч рублей, затем пришли и за тем самым Зигой — Маратом Хасанзяновым, который полностью отрицал какую-либо причастность к преступлению, но провел четыре месяца в СИЗО, пока следствие не убедилось — никакие криминальные авторитеты за Сидоровым не стояли, он действовал самостоятельно.

Упомянутые выше 500 тысяч рублей были муляжом, однако на предварительном следствии их включили в размер ущерба, указывая, что всего Бровкиным было передано 4,8 млн рублей. В суде же сам хоккеист признал — ущерб ему причинен за минусом этой суммы. Однако судья посчитал нужным переквалифицировать обвинение и вменить Сидорову покушение на мошенническое хищение всех 4,8 млн рублей, а не реальное хищение их части.

«Судья не мог выйти за пределы обвинения и ухудшить положение подсудимого, вменив сразу две статьи: 500 тысяч — как покушение, 4,3 млн — как законченный состав мошенничества», — пояснил «Реальному времени» один из участников процесса.

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Ирина Плотникова