Получение карты болельщика упростят для детей, инвалидов и пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России начнут действовать новые правила оформления карты болельщика — ее получение упросят для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров независимо от вида пенсии. Об этом сообщили в правительстве страны.



С 26 мая идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно. Если данные о них предоставлены на портале госуслуг в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя, то карту болельщика выдадут автоматически. Сейчас для ее оформления на ребенка родителю необходимо посетить МФЦ.

Инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут оформить карту болельщика по подаче клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Регионам рекомендовано на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых эти категории граждан смогут получить документ без очереди.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, упростить получение карты болельщика для этих категорий граждан в феврале 2023 года поручил президент России Владимир Путин.

С января наличие «карты болельщика» (Fan ID) стало обязательным для посещения всех арен Российской премьер-лиги. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в ситуации и объяснила, как пострадала посещаемость матчей в РПЛ с введением Fan ID.



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Маргарита Головатенко