Выборы ректора КНИТУ-КХТИ назначены на 16 мая — на пост претендуют три человека

Ученый совет Казанского национального исследовательского технологического университета утвердил дату и время проведения выборов ректора КНИТУ-КХТИ. Они пройдут 16 мая в 10.00, сообщает пресс-служба вуза.

На пост ректора КНИТУ-КХТИ претендуют три человека. Это врио ректора вуза Юрий Казаков, и.о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин и директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов.

Выборы пройдут в рамках конференции работников и обучающихся вуза.

Фото: tatarstan.ru (на снимке Юрий Казаков)

Напомним, процедура выборов ректора в КНИТУ-КХТИ стартовала в конце марта. Юрий Казаков, который претендует на эту должность, занимает ее как исполняющий обязанности с середины 2020 года.



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Татьяна Демина