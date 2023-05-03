Politico: Украина скрывает от Запада планы по контрнаступлению, опасаясь утечки документов

Украина старательно скрывает от оказывающих ей помощь стран детали своего весеннего контрнаступления, которое уже примерно месяц обсуждается в СМИ. Этим Киев пытается предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу операцию, сообщает Politico.



Так, газета сообщает, что Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении.

Отмечается, что Украина не делится ни сроками, ни расположением и численностью войск, планируемых перебросить для проведения операции.

В утекших в Сеть документах Пентагона также указывались и позиции украинских военнослужащих в зоне СВО, запасы вооружений и оценки потерь. После утечки правительство США пыталось заверить Украину и союзников в Европе в том, что принимаются все меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Украина пока продолжает делиться основными разведданными с США и европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года. Но Киев пытается снизить все возможные риски утечки этих данных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне высказал мнение, что ВСУ планируют начать контрнаступление уже на следующей неделе. За последние месяцы официальные лица США и Украины регулярно говорили о запланированном контрнаступлении со стороны ВСУ. При этом они озвучивали разные сроки. Например, месяц назад американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают от Киева начала контрнаступления «в ближайшие недели».



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Илина Хакимова