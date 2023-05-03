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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мадриде

16:46, 03.05.2023
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская спортсменка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.

Спортсменка под 12-м номером посева обыграла первую ракетку США Джессику Пегулу (номер посева — 3) со счетом 6:4, 0:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.

За выход в финал Кудерметова сразится с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек и хорваткой Петрой Мартич (27).

1 мая Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде со счетом (7:5, 1:6, 7:6).

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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