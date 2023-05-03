В ООН призвали воздержаться Россию и Украину от эскалации конфликта

В ООН призвали Москву и Киев воздержаться от любых слов и действий, ведущих к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

— Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org/Sergey Korovkin 84

Сегодня в пресс-службе президента России сообщили, что минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 Мая.

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Айрат Назипов