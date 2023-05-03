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Экономика

Доля татарстанцев, находящихся за чертой бедности, достигла минимума

10:10, 03.05.2023 2
Доля татарстанцев, находящихся за чертой бедности, достигла минимума
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, что является минимумом с 1995 года. Это 194,3 тысячи человек, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

За период с 1995 года по 2022-й самый высокий показатель доли жителей Татарстана с денежными доходами ниже границы бедности зарегистрировали в 2000 году. Он составлял 33,2%.

Ситуация с численностью населения Татарстана, находящегося за границей бедности, с 1995 года выглядела следующим образом:

  • 1995 год — 22,1%;
  • 1996 год — 19,3%;
  • 1997 год — 17,4%;
  • 1998 год — 19,7%;
  • 1999 год — 23,8%;
  • 2000 год — 33,2%
  • 2001 год — 27,3%;
  • 2002 год — 23,6%;
  • 2003 год — 19,2%;
  • 2004 год — 15,8%;
  • 2005 год — 12,8%;
  • 2006 год — 9,9%;
  • 2007 год — 8,7%;
  • 2008 год — 8,6%;
  • 2009 год — 8,3%;
  • 2010 год — 7,7%;
  • 2011 год — 8,1%;
  • 2012 год — 6,5%;
  • 2013 год — 6,8%, или 259,7 тысячи человек;
  • 2014 год — 7%, или 268,7 тысячи человек;
  • 2015 год — 7,1%, или 273,7 тысячи человек;
  • 2016 год — 7,5%, или 290,1 тысячи человек;
  • 2017 год — 7,2%, или 281,2 тысячи человек;
  • 2018 год — 7%, или 274,3 тысячи человек;
  • 2019 год — 6,9%, или 270,1 тысячи человек;
  • 2020 год — 6,6%, или 257 тысяч человек;
  • 2021 год — 6,2%, или 241,9 тысячи человек;
  • 2022 год — 5%, или 194,3 тысячи человек.

В Татарстане доля жителей, находящихся за чертой бедности в 2022 году, оказалась наименьшей среди других регионов Приволжского федерального округа. Самый большой показатель зарегистрировали в Марий Эл — 16,3%, в Мордовии — 15% и в Чувашии — 14,8%, следует из данных Росстата.

Напомним, численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности составила в 2022 году 9,8%, или 14,3 миллиона человек. Показатель оказался меньше 10% впервые за всю историю наблюдения.

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Если тратишь половину дохода на коммунальные услуги, другую половину на еду, значит ты не бедный, ты богатый. Спасибо, объяснили, а то мы не знали.
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  • Анонимно 03 май
    "...численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности составила в 2022 году 9,8%, или 14,3 миллиона человек. Показатель оказался меньше 10% впервые за всю историю наблюдения."
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/279793-v-tatarstane-za-chertoy-bednosti-nahoditsya-5-naseleniya

    Предлагаем интервал истории наблюдения расширить и начать отсчет, например, с 1970 года.
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