Резиденты промпарка Буинска вложат в развитие аквакультуры свыше 1,2 миллиарда рублей

Нарастить производство рыбы

К 2025 году резиденты промышленного парка «Буинск» увеличат производство осетровых и лососевых видов в 10 раз — до 3 тысяч тонн. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании «Унипарк» Марат Шакиров на открытии фермы по разведению рыбы в промпарке. Совокупный объем инвестиций в проекты резидентов составит свыше 1,2 млрд рублей.



Аквакультура выбрана основным направлением развития промышленного парка «Буинск», так как до этого фермерские хозяйства района запустили первые проекты по выращиванию рыбы. В прошлом году они реализовали около 300 тонн янтарной и радужной форели. Для масштабирования аквакультуры фермеры арендовали площади на территории промышленного парка «Буинск», рассказал Шакиров.

Фото: Луиза Игнатьева/ realnoevremya.ru

КФХ Ильнура Хайруллина открыло ферму по выращиванию форели, ее проектная мощность — 1 млн мальков. Инвестиции в новое производство составили 35 млн рублей, из которых 20 млн — сумма гранта Минсельхоза Татарстана.

Комплекс по переработке рыбы

На более масштабный проект нацелено КФХ Тимура Хасанова — второго резидента промпарка «Буинск». Это полный цикл производства рыбы, начиная от выращивания мальков осетровых и лососевых и последующей переработки до строительства завода по выпуску комбикормов для рыбы.

В настоящее время за счет собственных средств предприниматель ведет строительство инкубационного комплекса и завода по выращиванию рыбы, а также отдельного предприятия по глубокой переработке рыбы мощностью 1,5 тысячи тонн.

Фото: buinsk-tat.ru

Ожидается, что первая очередь рыбного аквакомплекса будет открыта к осени, а перерабатывающие мощности — к декабрю этого года, уточнил Тимур Хасанов. Под вопросом остаются сроки открытия комбикормового завода, заметил он. По его словам, технологическое оборудование заказано у зарубежных поставщиков.



Промышленный парк «Буинск» находится под управлением управляющей компании «Унипарк», дочерней структуры Инвестиционно-венчурного фонда РТ. По распоряжению раиса Татарстана 17 промышленных парков находятся под кураторством ИВФ РТ, еще 16 промпарков — под кураторством Агентства инвестиционного развития РТ.

Предприниматель ведет строительство инкубационного комплекса и завода по выращиванию рыбы. Фото: Луиза Игнатьева/ realnoevremya.ru

Компанией «Унипарк» организована работа по созданию управляющих компаний для парков «Буинск» и «Актаныш», которые с момента образования функционировали без УК. В этих целях были инициировано внесение изменений в нормативно-правовые акты. Ожидается, что в этом году с резидентами этих промпарков будут подписаны инвестиционные соглашения, после чего они смогут претендовать на меры государственной поддержки.

Инвестиции в создание промпарка «Буинск» составили 155 млн рублей. Его площадь — 27 га, заполняемость — 26%. Руководство республики поставило задачу поднять заполняемость как минимум до 70%.

Луиза Игнатьева