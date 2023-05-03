Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

Фото: wikipedia.org/Sergey Korovkin 84

Минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента России.

— В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — сказано в сообщении.



Вследствие падения и разлета осколков беспилотников пострадавших и материального ущерба нет. Президент России Владимир Путин в результате украинской атаки не пострадал. График его работы изменений не претерпел и продолжается в обычном режиме.



Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России перед Днем Победы и парадом 9 Мая.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в пресс-службе президента РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются. Также, по его словам, Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников.

UPD. Украина отрицает причастность к организации удара. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что у Киева нет данных об атаках. По его словам, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, приводит «Коммерсантъ» позицию представителя Киева, сказанную BBC.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что в столице запретили запускать беспилотные летательные аппараты, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.



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Маргарита Головатенко