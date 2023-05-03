Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова начнут судить 12 мая

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Сегодня Савеловский райсуд Москвы назначил дату первого заседания по уголовному делу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Старт процесса намечен на 12 мая, сообщает журналист «Реального времени».



Решать судьбу обвиняемого в подстрекательстве к убийству Ильшата Гафурова предстоит судье Ольге Чистовой, занимающей этот пост с марта 2018 года. Она известна тем, что в 2019 году отправила в СИЗО Ирину Гаращенко, которая является матерью девочки-маугли, оставленной одной в квартире на севере Москвы.

Не исключено, что на первом заседании защита попросит дополнительное время для подготовки — на финише предварительного следствия адвокатов и обвиняемого ограничили в сроках ознакомления с материалами дела в 60 томах.

На заседании представитель СК Андрей Косенко указывал — с 5 декабря 2022 года по 16 марта 2023 года Гафурову и его адвокатам была предоставлена возможность знакомиться с материалами в течение 43 рабочих дней. 10 дней выпали ввиду болезни обвиняемого, его участия в судебных заседаниях и в связи с поданными им ходатайствами. При этом, по данным следствия, читает тома своего дела Ильшат Гафуров лишь после обеда — с 14 часов, в итоге изучил чуть больше половины — 34 тома. Один из его адвокатов одолел 51-й том, другой — 37-й, третий — 33-й. При этом обвиняемому и защите предстоит ознакомиться с вещдоками, в том числе аудио- и видеозаписями.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, под стражей Ильшат Гафуров находится с декабря 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину арестованный наотрез отрицает, считает, что осужденные по делу ОПС «29 комплекс» оговаривают его.

Защита экс-ректора рассчитывает доказать, что он не был причастен к подстрекательству к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова и незаконно подвергся уголовному преследованию, поскольку его невиновность уже была установлена прокуратурой.

Казанский федеральный университет весной 2022-го расторг с Ильшатом Гафуровым трудовой договор. В августе того же года официально представили нового ректора вуза — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.



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Ирина Плотникова