В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах во время военного положения

В Госдуму внесли поправки с корректировками конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



Изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в которых режим военного положения был введен еще до вхождения в состав России.

На территориях, в которых действует такой правовой режим, выборы в органы государственной власти и местного самоуправления не проводят. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов сказано, что осенью 2023 года в них должны пройти выборы, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября в Московском Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи под документами поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий. В подписанных договорах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей границами новых субъектов России определяются границы этих территорий на день образования.

2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов. Помимо ратификации договоров, нижняя палата парламента вчера приняла федеральный конституционный закон о принятии новых территории в состав России. 4 октября это сделал Совфед.



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Маргарита Головатенко