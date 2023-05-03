В Минобороны рассказали о деятельности России в области ядерного сдерживания

В Минобороны России провели брифинг для военных атташе дружественных стран. Спикером выступил заместитель министра обороны страны Александр Фомин, сообщает пресс-служба ведомства.

— На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны, — сказано в сообщении пресс-службы.

Также Фомин оценил действия США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместную с НАТО деятельность по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием.

Он подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава государства объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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Айрат Назипов