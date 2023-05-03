Кремль после атаки БПЛА: парад на Красной площади 9 мая состоится, планы не изменились
Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений об атаке БПЛА на Кремль.
— Парад состоится. Изменений в планах нет, — приводит его слова ТАСС.
Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Вследствие падения и разлета осколков беспилотников пострадавших и материального ущерба нет. Президент России Владимир Путин в результате украинской атаки не пострадал, сообщили в Кремле.
Москва назвала действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне Дня Победы, 9 Мая. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
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