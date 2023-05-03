Экс-гендиректор компании Mastercard стал президентом Всемирного банка

Бывший генеральный директор компании Mastercard Аджай Банга стал 14-м президентом Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает ТАСС.

Его избрали на пятилетний срок исполнительные директора ВБ. Официально Банга вступил в должность 2 июня 2023 года.

Аджай Банга родился 10 ноября 1959 года. Американский бизнесмен индийского происхождения на протяжении десяти лет руководил компанией Mastercard, а в декабре 2021 года перешел на работу в General Atlantic.

Фото: wikipedia.org

На пост президента Всемирного банка Бангу выдвинул американский лидер Джо Байден. Это произошло еще в конце февраля.

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Айрат Назипов