Айрат Шамсиев стал проректором по экономике и финансам КНИТУ-КАИ

Бывший первый заместитель главы Министерства экономики Татарстана Айрат Шамсиев назначен проректором по экономике и финансам КНИТУ-КАИ. Его представили на заседании ректората.



— Айрат Дулфатович имеет большой опыт. Вопросы финансирования, удобство и прозрачность стоят во главе угла, — указал руководитель университета Тимур Алибаев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Айрат Шамсиев покинул министерство экономики Татарстана по собственному желанию. С августа 2022 года он работал первым заместителем главы ведомства. До назначения на эту должность с 2010 года работал замминистра экономики региона.

В ноябре прошлого года Айрата Шамсиева назначили представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ».



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Маргарита Головатенко