Кабмин Татарстана утвердил план по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Татарстана утвердили план мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на территории республики до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе названы мероприятия, которые необходимо проводить ежегодно на территории Татарстана. В их числе: проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике гепатита С, вакцинация против гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ведение разъяснительной работы с населением, ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и так далее.

Гепатит С — это вирусное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление печени, зачастую приводя к ее серьезным повреждениям. Вирус гепатита С распространяется через зараженную кровь.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября прошлого года в Татарстане уничтожили партию зарубежных лекарств для лечения вирусного гепатита С. Они не предназначались для продажи в России, так как не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации.

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Айрат Назипов