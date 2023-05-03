«РИА Новости»: на актера Алексея Панина возбудили уголовное дело

Фото: ru.wikipedia.org/Веселый роджер

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Фабула уголовного дела неизвестна. Дело расследуют сотрудники СКР в Москве.

Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее актер регулярно попадал в скандалы. Например, в 2018 году его сняли с рейса за дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву. Спустя несколько лет он переехал из России в Испанию. Находясь за рубежом, он критиковал спецоперацию.

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Айрат Назипов