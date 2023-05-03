Казань привлечет кредитные линии на 4,5 млрд рублей

Казань привлечет возобновляемые кредитные линии с суммарным лимитом в 4,5 млрд рублей, соответствующие аукционы объявило МКУ «Финансовое управление города Казани».



Всего мэрия хочет привлечь пять кредитных линий по 900 млн рублей каждая. Средства привлекаются на срок до 3 лет с даты первого предоставления средств, но не позднее чем до 31 декабря 2026-го.

Исполком хочет пополнить остатки средств на счете бюджета и погасить долги. Начальные центы контрактов рассчитаны, исходя из ставки 8,5% годовых. Заявку на участие в торгах можно подать до 12 мая, итоги подведут 16 мая.

Муниципальный долг Казани по состоянию на 1 января этого года был сформирован только из бюджетных кредитов на 25 млрд рублей. Задолженность по бюджетным кредитам от Татарстана в размере расходов на проведение Универсиады 2013 года реструктуризировали с отсрочкой погашения основного долга с 2023 до 2032 года включительно.

Доходы казанского бюджета на 2023 год с учетом поправок запланированы в размере 38 млрд рублей, расходы — 42,2 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей, или 9,9% расходов. Предел долга Казани обозначен в 29,6 млрд рублей на 1 января 2024 года, расходы на его обслуживание в 2023 году — З49,3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко