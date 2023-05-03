Власти Татарстана расширили оргкомитет по подготовке и проведению Kazan Digital Week

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана расширил состав организационного комитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week. В него ввели четырех человек.

В состав оргкомитета вошли директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем госкомпании «Российские автомобильные дороги» Игорь Антропов, замдиректора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Алексей Наймушин, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов и зампредседателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации «Автодора» Виктория Эркенова.

Вместе с этим из состава оргкомитета по подготовке и проведению Kazan Digital Week вывели Наиля Залакова и Айнура Тимерханова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году Международный форум Kazan Digital Week впервые пройдет в статусе федерального. Председателем оргкомитета по его подготовке и проведению назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, а его заместитель Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин — его сопредседателями.



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Татьяна Демина