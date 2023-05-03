В Москве запретили полеты беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое решение приняли для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

— Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность, — сказал мэр.



Минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне Дня Победы, 9 мая.

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Маргарита Головатенко