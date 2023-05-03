Городское озеро Альметьевска начнет новую жизнь

Как водоем, на котором каждый год случаются происшествия, станет одной из главных достопримечательностей нефтеграда

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В этом году на территории Альметьевска благоустроят городское озеро, известное своими ежегодными происшествиями. Так, например, в 2022-м в водоеме утонула 16-летняя девушка, а в 2021-м на его поверхности образовалось радужное пятно из неизвестного вещества. Проект реновации водоема уже готов, а на его реализацию планируется потратить 98,7 миллиона рублей. Как изменится самое известное общественное пространство нефтяной столицы Татарстана и какие проблемы это поможет решить — в материале фонда «Института развития городов РТ» и «Реального времени».

Потенциал озера перекрыли фонарные столбы

Напомним, еще в феврале текущего года директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказывала в интервью «Реальному времени» о том, что городское озеро в Альметьевске будет обновлено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По ее словам, новая набережная протянется от благоустроенного пляжа вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар.

Стоит отметить, что это общественное пространство имеет особое значение для всего города. Его территория граничит с такими крупными объектами, как ТРК «Панорама» и парк «Здоровье», которые, в свою очередь, также являются объектами притяжения многих местных жителей и гостей. Далее, на расстоянии чуть более одного километра, находится парк имени 60-летия нефти Татарстана, автовокзал и Альметьевское водохранилище.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

При этом, как отдельно подчеркивается в проектной документации, территория водного объекта находится в непосредственной близости от каскада прудов, соединяясь с которым, становится единой частью зеленого каркаса города.

По словам авторов проекта, озеро имеет огромный потенциал и уже на сегодняшний день здесь находится благоустроенный городской пляж со спортивной зоной, бассейн, а также променадная дорожка. Однако у всего этого есть и свои недостатки: вид на местный пейзаж перекрывают столбы освещения, а плавный рельеф, создающий безопасный контакт с водой, перебивается инженерными сетями.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Нефтяной дизайн-код и пикник на воде

В марте 2016 года в помещении Молодежного центра Альметьевска прошел проектный семинар, на котором местные жители затронули в своих обсуждениях территорию городского озера. Стоит отметить, что в мероприятии принимала участие и Наталия Фишман-Бекмамбетова. В ходе него граждане единогласно назвали озеро местом встречи разных поколений, объединенных общими интересами. Вследствие этого они заявили, что хотели бы видеть на территории водоема как можно больше городских, культурных и массовых мероприятий. Что же касается проблем, которые необходимо устранить, то здесь альметьевцы выделили целый список:

экологические проблемы, грязь, мусор;

недостаток объектов комплексного благоустройства;

маргинализированная среда;

отсутствие точек притяжения, интереса;

отсутствие общественных туалетов.

Таким образом, было решено поделить озеро на различные зоны, каждая из которых будет иметь свой функционал. Например, пляжная часть будет представлять собой бассейн из деревянного настила. Возле него будет находиться зона для отдыха на шезлонгах, кабинки для переодеваний и туалет. Неподалеку появится детская игровая площадка с зонами для контакта и игр с водой, игровым оборудованием на песке и сидячими местами для родителей. Еще одним новым местом станет зона для пикника на воде, где расположатся скамейки и столы на настилах, а уровень воды будет в среднем достигать колен посетителей. Напротив также расположат барную стойку, где каждый гость сможет приготовить себе напиток.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Концепция дизайн-кода проекта связана с нефтью. Так, все малые архитектурные формы, которые будут использованы на набережной, выполнят в черном цвете. Вместе с ними в различных зонах установят инсталляции в виде капель. Для строительства будут использоваться природные материалы — дерево и песок. Кроме того, озеро ожидает масштабное озеленение с использованием 12 видов водных растений.

Новая парковка разместится позади существующего пляжа и будет рассчитана на 61 место. Также у посетителей будет возможность организовать новые парковочные места в восточной части озера. Общее количество машино-мест, подлежащих переносу, в настоящее время достигает 126.

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Люди тонули в озере, а озеро тонуло в стоках

Напомним, 9 июля прошлого года водолазы обнаружили в городском озере тело 16-летней девочки, которая в середине того же дня пропала на водоеме. Сообщение об инциденте поступило около 13.00. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, несовершеннолетняя прыгнула в воду и не вынырнула. На место происшествия также выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин.

В итоге тело девочки было найдено на пятиметровой глубине в десяти метрах от берега. В связи с этой трагедией прокуратура республики организовывала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также работы органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Еще годом ранее МЧС сообщало о том, что на городском озере появилось радужное пятно размером 4 на 5 метров. Сбор и утилизацию вещества осуществляло НАСФ (нештатное аварийно-спасательное формирование) НГДУ «Алметьевнефть». Вместе с этим инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии проводили отбор проб воды, результаты которого так и не огласили.

В 2019 году специалисты пресекли деятельность по сливу сточных вод в городское озеро, виновником оказался местный житель. Уточнялось, что труба из его дома вела в безымянный ручей, который уходил в этот самый водоем. Тогда в результате исследования воды было установлено превышение содержания аммония в 3,6 раза и нитритов в 5 раз. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

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Максим Кокунин