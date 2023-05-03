Рядом с вокзалом «Казань-2» временно ограничат движение транспорта из-за открытия стелы

В столице Татарстана в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного открытию стелы «Город трудовой доблести», временно ограничат движение транспорта по улицам Воровского и Декабристов и на парковке в районе вокзала «Казань-2». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».



Ограничение начнется действовать в среду, 3 мая, с 16.30. Снимут его в четверг, 4 мая, в 12.00.



Напомним, стелу «Город трудовой доблести» в столице Татарстане на площади перед вокзалом «Казань-2» откроют 4 мая. В честь этого запланирована праздничная программа с участием общественных патриотических объединений, школьников, руководителей и сотрудников предприятий, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести».

Фото: kzn.ru

На праздничную церемонию из казанского бюджета предусмотрели 6,1 млн рублей. Организовать, согласно контракту, планируют концерт с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов.

На сами работы по установке стелы направили еще почти 130 миллионов рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.

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Татьяна Демина