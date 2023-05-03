СМИ: после стрельбы в школе в Сербии погибли не менее восьми человек

Фото: кадр видео/соцсети

Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в школе в сербской столице Белграде. Все произошло утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, сообщает портал издания «Вечерне новости».

По его данным, нападение совершил семиклассник, который был под действием наркотиков. 14-летний подросток мог стрелять из пистолета отца.

Местные СМИ характеризуют подростка как «примерного ученика, сына медиков».

По обновленной информации, 9 человек погибли в результате стрельбы, среди них 8 школьников и охранник. В происшествии есть пострадавшие, за их жизнь борются врачи.

На следующей неделе исполнится ровно два года с момента трагедии со стрельбой в гимназии №175 в Казани. Недавно завершился судебный процесс по резонансному делу о нападении на школу и гибели семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленном повреждении имущества гимназии. Казанский психолог с 30-летним стажем Татьяна Горшенина, курировавшая работу 15 школ в Вахитовском районе, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает о причинах рокового поступка Галявиева и природе буллинга, а также приводит совсем противоположные примеры поведения молодых казанцев.

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Маргарита Головатенко