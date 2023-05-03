Минздрав разработал анкету для женщин, которые задумываются об аборте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минздрав России разработал анкету для женщин, которые задумываются об аборте, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.



Анкета позволит женщинам определить причину, по которой они находятся в ситуации репродуктивного выбора.

Рассчитывается, что результат анкетирования позволит подобрать варианты поддержки. Программа направлена на повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России на 13% сократилось число абортов. По его словам, в 2022 году в России от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта в клиниках. Председатель комиссии священник Федор Лукьянов считает, что необходимо ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов.



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Маргарита Головатенко