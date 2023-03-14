Итоги дня: федеральный статус Kazan Digital Week, итоги «газовой десятилетки», анонс «прямой линии» с Путиным
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 марта:
- Президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета государства. По его словам, проблемы пошли российской экономике только на пользу. Он также заявил, что страны Запада пытались «раскачать» страну после распада СССР.
- Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о распространении в организации копии переписки со странами, расследующими теракты на трубопроводах «Северные потоки». Документы позволяют убедиться, что все утверждения об информировании Москвы о якобы ходе их расследования недостоверны.
- Международный форум Kazan Digital Week получил федеральный статус. Председателем оргкомитета по его подготовке и проведению назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, а его заместитель Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин определены как сопредседатели.
- Владимир Путин считает версии, что теракт на «Северных потоках» устроили некие украинские активисты, «полной чушью». Он рассказал, что США теоретически заинтересованы в подобных инцидентах, чтобы поставлять свой СПГ. Недалеко от места взрыва газопровода «Газпром» обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, возможно, для активации еще одного взрывного устройства.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки — «жест доброй воли» со стороны Москвы, а Кремль надеется на реализацию второй части сделки. В МИД страны пояснили, что решение продлить ее именно на 60 дней принято в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2023 году состоится — ее не проводили с июня 2021-го. Мероприятие есть в планах, поскольку стало востребованным форматом общения с главой государства. Однако сроки его проведения не определены.
- Первый день Священного месяца Рамадан наступит 23 марта. Как рассказали в ДУМ Татарстана, первый таравих начнется 22 марта. Пост продлится 29 дней, а 21 апреля отпразднуют Ураза-байрам. В середине апреля в «Казань Экспо» пройдет республиканский ифтар на 11 тысяч человек. Подробности — в материале «Реального времени».
- Полицейские Казани пресекли деятельность финансовой пирамиды — ее участники с 2021-го по 2022 год привлекали деньги вкладчиков под предлогом различных инвестиционных программ, а затем похищали средства. По данным источников «Реального времени», речь идет о потребительском кооперативе «Аметист». Предварительный ущерб по заведенному уголовному делу оценили в 70 млн рублей.
- Реконструкция казанского ТРК «Кольцо» продвигается в соответствии с планами. На эту весну запланированы работы по поиску и подбору проектных организаций. Детали — в материале «Реального времени».
- Казань и Сухум подписали соглашение о побратимстве. Для столицы Татарстана это 16-й город-побратим.
- В Татарстане продлили пилотный проект по санаторно-курортному лечению работников госучреждений и муниципальных организаций за счет республиканского бюджета. Чиновники смогут получить именной сертификат на 25 тысяч рублей, которым можно полностью или частично оплатить путевку.
- ОЭЗ «Алабуга» начала строительство в Татарстане крупнейшего логистического центра России — терминала имени Дэн Сяопина. Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей. Завершение первого этапа работ запланировано до конца 2023 года.
- В этом году в Татарстане завершается первая 10-летняя программа развития газомоторного топлива. По ее итогам регион планирует выйти на уровень «пролива» газового топлива в 85 млн кубометров и довести количество АГНКС до 50 единиц. Подробности — в материале «Реального времени».
- На финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах власти Татарстана в 2023 году выделят 4,9 млрд рублей. Кабмин также утвердил дорожную карту по обеспечению финансовой устойчивости программы. Она распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го.
- Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ограничить продажу мощных петард после взрыва в жилом доме Набережных Челнов 11 марта. В России, к слову, последовательно ужесточают законодательство в сфере использования пиротехнических изделий.
- Власти Татарстана выделят более 960 млн рублей на благоустройство 15 общественных пространств. Самую большую сумму выделят на парк в ЖК «Светлая долина» — 291 миллион. Еще 150 миллионов потратят на развитие прибрежных территорий Казани, а 100 миллионов получит бульвар по улице Серова.
- Замгендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго Дмитрий Завалов на конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России — NEFT 4.0 заявил, что с уходом западных компаний процесс цифровизации в нефтегазовой отрасли страны не остановился, но теперь стоит задача перехода на отечественные IT-разработки. В скором времени в России появится цифровая платформа ТЭК, куда будут вноситься данные о добыче и переработке нефти, чтобы таким образом контролировать все процессы в отрасли. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана признал законным приговор по делу о покушении на жизнь главы ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова в феврале 2021 года. Подсудимый Анатолий Шильников просил смягчить приговор, утверждая, что стрелял по ошибке. Однако Богатов заявил, что считает Шильникова профессиональным киллером и не верит в его версию.
- В Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу преступного сообщества во главе с «вором в законе» Рашидом Хачатряном. Прокурор запросила 21 год со штрафом в миллион для главного фигуранта дела, при этом по другому фигуранту просила учесть его орден Мужества как смягчающее обстоятельство. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Татарстанский лидер «Партии Роста» Олег Коробченко сложил полномочия председателя реготделения. Его сменил гендиректор группы компаний «Далини» Руслан Нигматуллин.
- Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного. Это связано со стремительным ухудшением операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank.
- Wildberries сообщил, что информация о закрытии пунктов выдачи 15 марта и о забастовках не соответствует действительности. Сегодня в офис пришли около 10—15 человек, которые назвали себя «представителями партнерских пунктов выдачи», но отказались предоставлять свои данные и высказали недовольство усилением мер безопасности из-за подмены товаров.
- В мае в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане, появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники специального назначения». Планируется создать 12 таких организаций.
Ключевые события 384-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у н.п. Синьковка и Кисловка. Потери украинских войск за сутки составили до 75 человек, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Ямполовки и Невского. Уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 производства США.
- Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП и Уголовный кодекс об ответственности за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев. Как пояснил спикер Вячеслав Володин, наказание увеличивается с трех до пяти лет лишения свободы, за повторное — с пяти до семи лет.
- Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что процедуру признания бойцов пропавшими без вести и погибшими упростят и значительно сократят по срокам. Для признания бойца погибшим достаточно будет заявления командира, который видел его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода.
- На Донецком направлении около н.п. Зализнянское, Красное и Тоненькое за сутки уничтожено до 150 бойцов ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ около Пречистовки и Успеновки. Потери украинских войск за сутки составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов, 3 418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 293 танка и других боевых бронированных машин, 1 057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 924 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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