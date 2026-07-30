В «Салават Купере» откроют один из самых больших центров для детей с ОВЗ

Одной из особенностей центра — интеграция медицинской реабилитации в образовательный процесс

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре в казанском микрорайоне «Салават Купере» откроется пятый центр «Доброй Казани» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этот центр станет первым в сети, где на постоянной основе будут работать медицинские специалисты. В настоящее время в здании завершаются ремонтные работы. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. С ходом работ ознакомился Ильсур Метшин, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

— Для нас крайне важно, чтобы дети и взрослые с ограниченными возможностями и особенностями развития имели доступ к подобным центрам в шаговой доступности. В «Салават Купере» строится один из крупнейших инклюзивных центров, который будет многофункциональным и оснащенным современным оборудованием, учитывающим весь опыт, накопленный нашими специалистами «Доброй Казани», — отметил мэр.

мэрия Казани

Центр площадью 400 кв. м откроется по адресу: ул. Наиля Юсупова, 3б. Он будет включать восемь кабинетов и общие пространства, где окажут комплексную помощь детям с различными нарушениями, такими как расстройства аутистического спектра, задержка психического развития, а также с проблемами речи, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Одной из ключевых особенностей нового центра станет интеграция медицинской реабилитации в образовательный процесс. Невролог и другие медицинские специалисты будут работать совместно с педагогами и психологами, разрабатывая индивидуальные программы для каждого ребенка. В центре также появится первый в сети «Доброй Казани» тренажер для иппотерапии, имитирующий движения лошади, предназначенный для реабилитации детей с ДЦП и другими особенностями.

мэрия Казани

Центр будет обладать самой современной оснащенной тренировочной квартирой среди всех площадок «Доброй Казани». Здесь дети смогут обучаться бытовым навыкам с использованием полноценной кухни и бытовой техники. Кроме того, откроются два ресурсных класса для индивидуализированного обучения и сенсорная комната для снижения тревожности.

Для воспитанников центра будут организованы занятия по робототехнике, музыке, рисованию и другим творческим направлениям. В настоящее время формируется команда из 18 специалистов, в том числе тьюторов, дефектологов, массажистов и педагогов дополнительного образования.

Как сообщают в мэрии, в «Салават Купере» проживают более 500 детей с инвалидностью, однако специализированных реабилитационных учреждений в микрорайоне до сих пор не было. Новый центр сможет ежегодно принимать около 500 детей не только из этого ЖК, но и из Юдино, Залесного и окрестных районов.

Ремонтные работы планируется завершить к концу августа, чтобы в сентябре центр открыл свои двери. Он станет пятым в сети «Добрая Казань». Функционирующие площадки и учебно-тренировочные квартиры помогают уже более чем 4 тыс. детей с ОВЗ.

Никита Егоров