Олег Коробченко — о переходе на газ: «Выгоду в моменте не получить»

Татарстан продолжает переводить транспорт на газ, но экономический эффект неочевиден из-за слабой инфраструктуры

Компания «Газпром СПГ Технологии», несмотря на международные санкции на поставку оборудования для сжижения газа, приступила к строительству малотоннажного СПГ-завода на территории Свияжского мультимодального логистического центра. Об этом сегодня на брифинге в кабмине РТ сообщил председатель совета директоров общества Алексей Кахидзе. Объем инвестиций оценивается в сумму около 28 млрд рублей. Второй СПГ-завод в Татарстане ориентирован на бункеровку водного транспорта и расширение потребления сжиженного газа внутри республики, но спрос пока недостаточен для полной загрузки «метановых» АГКНС, констатируют участники рынка газомоторного топлива.

15 тысяч ремоторизованного транспорта

— Задача получить выгоду в моменте не стоит: нужно, чтобы вся (газонаполнительная) инфраструктура «зажила», тогда можно будет получить [экономию], — так объяснял вице-премьер-министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко трудности перевода всей транспортной техники на альтернативные виды топлива (метан и криогаз) в республике.

В преддверии подготовки новой программы развития газомоторного топлива сегодня в Доме правительства подвели результаты предыдущей «газовой десятилетки». Как оказалось, татарстанские автомобилисты распробовали преимущества «метана» не сразу. За 10 лет на газ было переведено свыше 13,1 тысячи единиц всех видов техники, сообщил глава Минпромторга РТ. Может быть, в абсолютном значении цифра не впечатляет, но относительно нулевого уровня достигнут скачок вверх в 26 раз, заметил он.

В текущем году (в 2023-м завершается первая 10-летняя программа развития газомоторного топлива, — прим. авт.) в Татарстане планируется выйти на уровень «пролива» газового топлива в 85 млн кубометров и довести количество АГНКС до 50 единиц (сейчас 44 станции), сообщил Олег Коробченко. Почти во всех крупных городах и вдоль крупных дорожных магистралей есть «газовые» заправки компании «Газпром газомоторное топливо» (их 27), строят их и частные инвесторы. Совокупный объем инвестиций в расширение «метановой» инфраструктуры не раскрывался. Конкуренцию им в этом году составит расширяющая заправочная сеть сжиженного газа, которую строит ООО «Газпром СПГ Технологии». К имеющимся 7 криоАЗС прибавится еще 6 новых, всего станет 13 станций СПГ-газа, сообщил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе.

Фото: prav.tatarstan.ru

Разнообразие газозаправочной инфраструктуры позволит расширить парк газомоторной техники еще на 2 тысячи транспортных средств — до 15 тысяч единиц, уточнил Коробченко. Стимулом для перевода на газ являются федеральные программы субсидирования расходов на переоборудование двигателя (обходится примерно в 100 тысяч рублей). Во-первых, автолюбителям предлагают компенсировать 50% расходов республиканской субсидией, а вторую часть расходов — топливной картой на заправку в сумме на 50 тысяч рублей.

Кроме того, в прошлом году заработала новая программа субсидирования, когда переоборудование двигателя проводится бесплатно, но затем автолюбитель выплачивает стоимость работ за счет заправки в течение 5 лет. Несмотря на бонусы, уровень загрузки АГНКС в республике не достигает 100%. Наиболее высокая в Казани и пригороде, а на юго-востоке остается невысокой, посетовал директор Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.

Автобусы и тракторы на «газу»: эффект экологический

Главной новацией 2023 года станет перевод на СПГ-газ сельскохозяйственной техники в Татарстане. Как сообщил вице-премьер РТ, в этом году в поля выйдут первые трактора марки «Беларус», оснащенные газовыми двигателями мощностью 240 л.с. Правда, экономическую выгоду от перехода на газомоторные тракторы сельчане вряд ли получат. Причина — стартовые расходы на переоснащение и заправку у передвижного топливозаправщика, пояснил Олег Коробченко.

Фото: prav.tatarstan.ru

— Об экономическом эффекте рано говорить. Вот когда весь агропромышленный комплекс перейдет на газ, появится заправочная сеть АГКНС (поблизости), тогда получится. Сейчас можно говорить лишь об экологии (экологическом эффекте), — объяснил он.

Впрочем, без этих накладных расходов «газомоторные» трактора «Беларус» дают 40%-ную экономию, заверил гендиректор компании «РАРИТЭК» Рафаэль Батыршин (разработчик газомоторного двигателя на СПГ-топливе). По его словам, во время эксперимента они подсчитали расходы топлива на 1 гектар пашни у «газового» и дизельного тракторов. Первый — израсходовал 644 рубля, второй — 1085 рублей, сообщил он. По его словам, экономию можно получить лишь в долгосрочной перспективе, когда будет отстроена вся заправочная инфраструктура. Тем не менее серийное производство газовых двигателей РГК 820 для сельскохозяйственной техники уже готовится в подмосковном Ногинске, сообщил Батыршин. Кроме того, в этом году «РариТэк Холдинг» подписал соглашение с «Ростсельмашем» о создании новой версии СПГ-двигателя для тракторов.

Общественный транспорт в городах переходит на газ. По словам Булата Газизуллина, в этом году будет закуплено 200 новых автобусов на газу. Уровень ремоторизации автобусного парка — 30%, уточнил он.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

Третий СПГ-завод в Свияжске за 28 млрд

Ресурсной базой для расширения применения СПГ-газа в республике станут малотоннажные СПГ-заводы. «Газпром СПГ Технологии» начал работы по строительству третьего по счету завода по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 7 тонн/ч на базе, сообщил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе. Он разместится в Свияжском мультимодальном логистическом центре. На первом этапе его мощность составит 7 тонн в час, а затем по мере расширения второй и третьей очереди расширится до 10 т/час.

Локация, судя по всему, выбрана с расчетом на бункеровку. «Уникальность этого комплекса будет в том, что можно будет заправлять и водный транспорт, и, возможно, бункироваться. Такой возможности на сегодня нет нигде, во всяком случае, в данном регионе. Также там будет осуществляться складирование СПГ и будут располагаться ведомственные колонки для газомоторной техники», — рассказал Алексей Кахидзе.

Инвестиции оцениваются в сумму порядка 28 млрд рублей, сроки сдачи окончательно не определены. По словам Кахидзе, первая очередь будут сдана в будущем году. Всего «Газпром СПГ Технологии» планирует построить до 26 малотоннажных СПГ-заводов в течение 2022—2024 годов, их общая мощность достигнет порядка 1 млн т/год, сообщал «Газпром» ранее.