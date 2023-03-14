Чуть меньше 1 млрд рублей выделят власти Татарстана на благоустройство парков и скверов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше 960 млн рублей в Татарстане выделят на благоустройство парков и скверов региона. Всего в списке 15 объектов.

Больше всего денег уйдет на благоустройство парка ЖК «Светлая долина». На него выделили 291 млн рублей. Еще 150 млн рублей потратят на развитие прибрежных территорий реки Казани. 100 млн рублей получит бульвар по улице Серова.

На оставшиеся деньги будут благоустроены: первая очередь входной группы парка Горького и вторая очередь Юнусовской площади (Казань), первая очередь парка Х.Такташа (Атнинский район), прилегающая территория по улице М.Джалиля (Бугульма), вторая очередь Шишкинских прудов (Елабуга), парк «Молодежный» (Заинск), парк Алтынова (Зеленодольск), третья очередь туристско-рекреационного центра «Дингез — море Татарстана» (Камское Устье), парк экстремальных и зимних видов спорта (Мамадыш), первая очередь сквера Б.Урманче (Нижнекамск), сквер «Сэенеч» (Камские Поляны), территория за рекой Шильна (Тукаевский район).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» писало о благоустройстве парка в ЖК «Светлая Долина». Территория будет благоустроена от школы №184 до парка «Весна». Там работники очистят прибрежную зону, а также построят площадки для барбекю и воркаута. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

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Айрат Назипов