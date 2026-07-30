Татарстан возглавил список самых желанных направлений для свадьбы

В целом россияне предпочитают традиционные форматы свадеб, избегая излишнего размаха

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял первое место среди регионов страны, где россияне хотели бы провести свадьбу. Республику выбрали 28% опрошенных, пишет «Газета.Ru».

Также в топе — Сочи, Краснодарский край и Крым — их выбрали около 18% респондентов.

Согласно опросу, россияне предпочитают традиционные форматы свадеб, избегая излишнего размаха. Среди опрошенных 45% считают, что оптимальным вариантом будет свадьба в ресторане с ведущим и фотографом. Для 35% наиболее приемлемым вариантом является регистрация в ЗАГСе с последующим небольшим ужином для близких. Лишь 8% заинтересованы в масштабном празднике на несколько сотен гостей, 6% выбрали бы только регистрацию без торжеств. Выездную церемонию или свадьбу в необычном месте предпочли бы всего 5% респондентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о финансировании торжества, каждый пятый респондент отметил, что готов занять деньги, если потребуется незначительная сумма. При этом 9% готовы взять в долг только у близких, а 3% — исключительно ради свадьбы своей мечты.

Планируя свадебный бюджет, россияне также учитывают финансовые вопросы на будущее. Для 44% опрошенных главное — избежать долгов. Еще 18% акцентируют внимание на том, что после свадьбы у них должно оставаться достаточно средств для путешествий или покупки жилья.

Что касается свадебного путешествия, большинство респондентов рассматривают его как классический отдых. Наиболее популярным вариантом является пляжный отпуск за границей, который выбрали 34% участников. Еще 24% предпочли бы путешествие по России, а 16% рассматривают глэмпинг, горные поездки или отдых на природе. Каждый десятый планирует направить средства не на отпуск, а на покупку жилья, ремонт или другие семейные нужды.

Никита Егоров