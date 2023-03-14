Президент России назвал кратное повышение экономического суверенитета важнейшим результатом 2022 года

Президент России Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. Он выразил уверенность в том, что проблемы минувшего года пошли российской экономике только на пользу.



— Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов, — приводит ТАСС слова главы государства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Владимир Путин заявил, что страны Запада пытались «раскачать» страну после распада СССР, а геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем были идеологические противоречия с СССР.

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Маргарита Головатенко