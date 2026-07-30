В Казани вырос спрос на услуги по организации свадьбы

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Фото: Динар Фатыхов

Спрос на услуги по организации свадьбы в Татарстане вырос на 17%

Татарстан занял первое место среди регионов страны, где россияне хотели бы провести свадьбу. Республику выбрали 28% опрошенных. Причем, как показало исследование, россияне предпочитают традиционные форматы торжеств, избегая излишнего размаха: 45% респондентов считают оптимальным вариантом свадьбу в ресторане с ведущим и фотографом.

С начала 2026 года спрос на услуги по организации свадьбы в Татарстане вырос на 17%, а на их координацию — на 13%. При этом средняя стоимость для каждой услуги начинается от 10 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Авито».

— Лидером по росту спроса стала аренда костюма — интерес увеличился в 2,6 раза. Также растет спрос и на услуги, связанные с оформлением: аренду фотозон (+74%), оформление кенди-баров (+73%), аренду площадок (+40%) и оформление столов (+28%), — рассказали изданию.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кроме того, вырос спрос на организацию девичника и мальчишника (+44% и +28% соответственно). Средняя стоимость этой услуги начинается от 6 тыс. рублей.

Среди услуг фотографов больше всего вырос спрос на свадебную съемку — в 2,7 раза. В среднем работа фотографа обойдется минимум в 5 тыс. рублей в час.

— Среди жителей Татарстана увеличился интерес к съемке прогулки (+43%) и фотосессии жениха и невесты (+11%), — отметили в пресс-службе.

«Аренда загородной площадки в Казани стоит около 180 тысяч рублей в выходные»

Если пара располагает бюджетом в 1 млн рублей, то она сможет организовать свадьбу в городе на 60 гостей с классическим декором и хорошим техническим оснащением. При этом в данную сумму не войдут кольца и свадебные образы из-за большого разбега цен на эти товары — от 10 тыс. до 150 тыс. рублей за комплект. Об этом «Реальному времени» сообщила свадебный организатор, основатель и руководитель агентства «Любовь» Дарья Толуева.



— Обычно пара ставит в приоритет площадку и вкусную еду, а не огромное количество декора. Если мы рассматриваем банкетный зал в городе, то плату за саму аренду чаще всего не берут, и пара несет расходы только по среднему чеку кухни. Что касается блюд, то в меню входят фуршетные закуски, канапе, салаты, горячее, суп по желанию (например, треугольник с лапшой), а также закуски на стол: мясная, сырная и овощная. А вот напитки мы сами привозим за сутки до мероприятия, — рассказала изданию эксперт.

Если рассматривать загородную площадку, то она обходится на 20%—30% дороже, чем в городе. В этом случае пара платит дополнительно за аренду площадки. Однако «загородка» выигрывает за счет своей атмосферы.

— Пример: аренда загородной площадки в Казани стоит около 180 тыс. рублей в выходные и 150 тыс. рублей в будни. Зал рассчитан до 100 персон. К этому стоит прибавить около 4 тыс. рублей за средний чек на одного человека, — уточняет эксперт.

Никита Егоров