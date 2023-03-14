CNBC: Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного, сообщает CNBC со ссылкой на доклад агентства.



— Мы ухудшили до негативного со стабильного наш прогноз по американской банковской системе, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY, — сообщает RT.

Как отмечает телеканал, Moody’s «нанесло серьезный удар по и без того шатающемуся сектору».

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка. Накануне президент США выступил с обращением к нации после банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.

Группа акционеров обанкротившегося американского Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании и высокопоставленных представителей менеджмента организации.

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Маргарита Головатенко