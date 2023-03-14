«Безоговорочно подчинялись его воле»: прокурор просит 133 года для «вора вне закона» и Ко

Кульминацией баталий в Верховном суде РТ по делу «ОПС вымогателей и мошенников» стали требования отвода судьи и прения

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

133,5 года в колониях общего, строгого и особого режима могут провести 10 фигурантов дела преступного сообщества во главе с «вором в законе» Рашидом Хачатряном, если Верховный суд Татарстана полностью поддержит позицию стороны обвинения. На стартовавших сегодня прениях прокурор запросила 21 год со штрафом в миллион для главного фигуранта дела, при этом по другому фигуранту просила учесть его орден Мужества как смягчающее обстоятельство. Как выяснило «Реальное время», процесс проходил в режиме тлеющего правового конфликта и перед прениями трое подсудимых потребовали отвода судьи. Хачатряна среди них не было.

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Прения по делу чистопольского «ОПС вымогателей и мошенников» в Верховном суде Татарстана могут растянуться на несколько дней. Речь гособвинителя Элины Ильясовой заняла сегодня два часа. По ее мнению, все ранее предъявленные по делу обвинения в суде подтвердились и ни один из 10 подсудимых не заслуживает условного срока.

Более того, в действиях трех подсудимых прокуратура усмотрела особо опасный рецидив, предложив отправить их в колонию особого режима:

на 21 год — Рашида Хачатряна, коронованного «вора в законе», по версии обвинения, еще в 1997 году и сохранившего этот статус поныне. Известен под криминальными прозвищами Джамбульский, Оренбургский, Карабахский, — сообщила суду прокурор;

на 19 лет — Руслана Гайфуллина, «положенца» по Чистополю, как считают силовики, и безработного с пятью судимостями за кражи, грабежи, побои, угрозу убийством, умышленное повреждение чужого имущества и покушение на мошенничество в составе группировки «Татаринские»;

на 12 — Дениса Горбунова, отца троих детей, заработавшего свой первый срок еще в 14 лет и побывавшего под судом еще пять раз за грабежи, вымогательства, кражу, угоны, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Причем прокурор считает, что первые пять лет своего срока Гайфуллин и Хачатрян должны отбывать в условиях тюрьмы, а еще должны выплатить уголовный штраф по миллиону рублей каждый. Горбунова хотят оштрафовать лишь на 100 тысяч.

Прения по делу чистопольского «ОПС вымогателей и мошенников» в Верховном суде Татарстана могут растянуться на несколько дней. Речь гособвинителя Элины Ильясовой заняла сегодня два часа

Заметим, главному фигуранту дела Хачатряну вменяют все 13 эпизодов дела, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество с квартирой в Чистополе и покушение на таковое, а главное — занятие высшего положения в преступной иерархии и руководство в этом статусе преступным сообществом. Два последних обвинения по части 4 статьи 210 (руководство ОПС лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) предусматривает пожизненное лишение свободы, однако такого наказания прокуратура не предлагает.

По версии обвинения, после вступления в силу статьи 210.1 УК и своего освобождения Хачатрян принимал у себя в Оренбурге гостей из Чистополя — Руслана Гайфуллина (по прозвищу Черный), которого знал по зоне, и Айрата Камалова (он же Кэмел). Оба в свое время были членами чистопольской группировки «Татаринские», неоднократно привлекались к уголовной ответственности и желали возродить ее былую славу. На той встрече, по версии силовиков, хозяин своим авторитетом подтвердил статус Гайфуллина как «положенца» и назначил его с Камаловым руководителями структурных подразделений группировки. Как сообщила в суде гособвинитель, Хачатрян был не номинальным лидером — «все члены сообщества безоговорочно подчинялись его воле». Впрочем, часть преступлений по этому делу относятся еще к тому периоду, когда «законник» отбывал 11-летний срок на красноярской «зоне».

Для пятерых подсудимых Элина Ильясова сегодня запросила реальные сроки в колонии строгого режима, указывая на рецидив преступлений — не снятые и непогашенные судимости:

18 лет со штрафом 500 тысяч рублей — для Айрата Камалова, мастера строительных работ с тремя судимостями (две погашены) за незаконный оборот оружия, вымогательство, убийство при превышении пределов самообороны, причинение средней тяжести вреда здоровью. Наказание предложено по совокупности с неотбытым условным сроком по приговору 2019 года;

14 лет со штрафом 500 тысяч — Олегу Геворкяну, безработному с шестью прошлыми судимостями за вымогательство, угоны, хулиганство и кражу;

12 лет — Ильфату Хайрутдинову, экс-главе филиала компании по продвижению косметики и биодобавок, за его плечами — два условных срока за вымогательства;

11,5 года — безработному Фариду Сафину;

11 лет — Алексею Григорьеву, что до ареста был инструктором хуторского казачьего общества «Слобода Чистопольская», а ранее участвовал в боевых действиях на Кавказе и получил за заслуги орден Мужества. Также в его активе — три прошлые судимости за кражи и грабеж в Ивановской области и Татарстане. Наказание по новому делу прокурор запросила с учетом неотбытого условного срока по приговору 2018 года.

В колонию общего режима каждого на 7,5 года гособвинитель предлагает отправить двоих несудимых — профессионального юриста Дениса Порошенко и риелтора Павла Кукарина. Сейчас они под домашним арестом, как и Сафин. Все остальные находятся в СИЗО с 2019 года.

Со ссылкой на результаты экспертиз Элина Ильясова сообщила — ни один из подсудимых в принудительном лечении не нуждается, хотя ранее у Гайфуллина выявляли пагубные последствия потребления каннабиоидов, а у Григорьева — признаки психического расстройства на фоне зависимости от опиоидов, сейчас оба находятся в состоянии ремиссии.

Главному фигуранту дела Хачатряну вменяют все 13 эпизодов дела, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество с квартирой в Чистополе и покушение на таковое, а главное — занятие высшего положения в преступной иерархии и руководство в этом статусе преступным сообществом

Также представитель прокуратуры просила суд удовлетворить гражданские иски двух потерпевших, указывая, что остальные попросили оставить их заявления в уголовном деле без рассмотрения.

Подсудимый: «С таким судьей нам прокурор не нужен»

Процесс по этому делу со стороны напоминал противостояние подсудимых с защитниками и председательствующего по делу. Первые неоднократно заявляли возражения на действия судьи и просили занести их в протокол. Предпринимались и попытки отвода. На прошлой неделе обвинениями в предвзятости и заинтересованности в исходе дела разразились сразу трое фигурантов дела.

— У меня огромные сомнения в справедливости вынесения указанным судьей приговора. Я не доверяю судье Ибатуллину и заявляю ему отвод, — высказал свои претензии арестованный Олег Геворкян, попутно отметив якобы имевшее хамство в ходе судебного процесса и высказав упреки. — Не даете представлять доказательства, договорить, перебиваете постоянно, запугиваете адвокатов здесь.

Место у микрофона в стеклянном «аквариуме» занял ранее судимый Руслан Гайфуллин — напомнил, что заявлял о недоверии суду и прокуратуре с первого заседания: «Исходил я из сказанного лично мне майором полиции [Ильдаром] Камаловым (ныне осужденным за мошенничество экс-сотрудником БОП), который сказал: «Соглашайся с нами на сделку, а то закатаем тебя, у нас все решено с прокуратурой и судом». В ходе процесса Гайфуллин, с его слов, столкнулся с неоднократным нарушением его прав на защиту, и заявлял возражения в адрес суда.

Место у микрофона в стеклянном «аквариуме» занял ранее судимый Руслан Гайфуллин — напомнил, что заявлял о недоверии суду и прокуратуре с первого заседания

Отсутствие реакции и новые «попытки препятствовать процедуре установления истины по делу, особенно, когда имелась возможность изобличить майора Камалова и его коллег-коррупционеров в фабрикации уголовного дела и доказательств», сообщил подсудимый, подтвердили слова майора о рычагах влияния.

— При таких обстоятельствах от судьи можно ожидать только одно — приговор имени майора Камалова и ОПС «Решалы Татарстана», требую отстранить судью от участия в деле, — завершил выступление Гайфуллин.

Более развернуто свою позицию о недоверии суду изложил обвиняемый тезка поминавшегося майора Айрат Камалов. Назвав председательствующего по имени-отчеству, он заявил ему отвод «за пристрастность и предвзятость» и привел целый перечень усматриваемых нарушений права на защиту:

— Судья ограничивал меня в вопросах, которые могли повлиять на исход дела, препятствовал в оказании мне квалифицированной юридической защиты, подсказывал стороне обвинения ответы, перебивал и отвечал за потерпевших и свидетелей на вопросы, заданные стороной защиты, а также консультировал потерпевших, после чего менялись показания потерпевших и свидетелей. А еще — предрешил мою вину в совершении преступлений, отказав в удовлетворении ходатайства, имеющего значения для установления истины по делу.

Далее Камалов привел примеры по каждому из своих тезисов со ссылками на конкретные даты судебных заседаний. В частности, отметил — при допросах следователя Сафина и бывшего опера Камалова председательствующий не дал ему возможности задать все вопросы и изобличить свидетелей во лжи и незаконных методах следствия. Также он сообщил, что за полтора года процесса защита не получила даже часть протокола судебных заседаний. В результат адвокат Никулина, приступившая к защите через полгода после начала разбирательства, остается в неведении о происходившем ранее на 50-ти судебных заседаниях. При этом судья уже удовлетворял ходатайства о предоставлении протоколов заседаний, сообщая, что они будут предоставляться частями, по мере изготовления.

Более развернуто свою позицию о недоверии суду изложил обвиняемый тезка поминавшегося майора Айрат Камалов

— Слово не сдержал, — подчеркивает подсудимый, считая бездействие намеренным.

Еще одна претензия касается искового заявления потерпевшей Семеновой, на котором адвокаты при ознакомлении на процессе углядели визу судьи — «приобщить», хотя вопрос о приобщении в суде еще лишь обсуждался. Также Камалов указал в ходатайстве об отводе: когда он задал той же потерпевшей неудобный вопрос об отсутствии в материалах следствия данных о засекреченных номерах, с которых якобы ей звонили и угрожали, «председательствующий и прокурор, видя, что потерпевшая в замешательстве, пытались отвечать за нее».

Представитель прокуратуры Татарстана просила ходатайства об отводе отклонить. Судья Айрат Ибатуллин с доводами подсудимых не согласился, продолжил процесс, и за два последующих заседания услышал еще несколько возражений на свои действия.

— С таким судьей, как Вы, нам здесь прокурор не нужен, — заявил в сердцах один из подсудимых после того, как суд отказался представить защите время для обеспечения явки на допрос супруга потерпевшей Миннибаевой. Последняя вчера в суде внезапно призналась, что ее муж — свидетель обвинения сам проболтался о неких обстоятельствах преступления Гильфанову и Чекурову (досудебщики по данному делу), после чего у обвиняемых появилось желание выяснить у Миннибаева, что же ему известно. Вчера суд ходатайство о новом вызове этого свидетеля обвинения удовлетворил и пообещал помочь с его вызовом. Сегодня выяснилось — в адрес свидетеля отправили СМС, он из не явился. Суд упрекнул защиту, что не обеспечила явку данного свидетеля из Чистополя.

Завтра выступления в прениях продолжит сторона защиты. Вину ключевой фигурант дела не признает, и эту позицию разделяют еще ряд фигурантов.

Хачатрян: «Из меня здесь монстра выставляют»

Рашид Хачатрян ходатайств об отводе не заявлял, но пытался достучаться до служителя Фемиды иным способом, заступаясь даже за тех фигурантов, чьи фамилии за время процесса так и не смог выучить.

Сегодня он заявил, что претензии суда в затягивании процесса не по адресу.

— Мы не тянули ни разу, я с температурой 39 градусов приходил, — сказал он и попросил с пониманием отнестись к тому, что люди пытаются защищаться от обвинений законными способами. — Я первый раз в жизни — хотя я с времен СССР сижу — первый раз вижу, что люди, которые сидят за стеклом, так убедительно и обоснованно стараются показать суду, насколько здесь все сфабриковано. Тем более все типа потерпевшие — они бывшие осужденные и все аферисты, а некоторые — даже несколько раз... Поэтому следы ведут видите куда. А вы не хотите понять, думаете, действительно, эти люли такие страшные...

Хачатрян считает глупостью версию силовиков, что он после 11 лет колонии и возвращения домой уже на четвертый на четвертый день возвращения домой подумал, что надо бы в Чистополе какие-то преступные дела сделать.

— Для меня оскорбительно это все слушать. И я очень хотел бы, как бы Вы меня не судили, хотел бы, чтобы Вы в душе поняли всю правду — что я не такой человек. Их меня здесь монстра выставляют. А я очень добра желаю, люблю семейные ценности, люблю родину, моих детей. Я не предатель какой-то, понимаете!, — обратился обвиняемый к судье.

Рашид Хачатрян ходатайств об отводе не заявлял, но пытался достучаться до служителя Фемиды иным способом, заступаясь даже за тех фигурантов, чьи фамилии за время процесса так и не смог выучить

Далее Хачатрян коснулся одного из тяжких обвинений своего уголовного дела — в вымогательстве 1,5 млн рублей у судимой за мошенничество Марии Миннибаевой в июле 2018 года. По версии обвинения, с нее требовали давно погашенный долг некоему Денису, и ей пришлось заплатить после серии телефонных угроз и после того, как ее сына на велосипеде сбила машина. Кто был за рулем — так и не установлено. Позже другой незнакомец зазывал пострадавшего ребенка пойти с ним и посмотреть новый велосипед, мальчик отказался. Прокуратура и МВД считают доказанным, что после этих событий Миннибаева оставила деньги в указанном ей тайнике под трансформаторной будкой на улице Левитана в Чистополе.

— Я просто не понимаю такое преступление — ребенка вызывать в гараж какой-то. Это страшное дело. Нормальный человек никогда такого не сделает, хоть он и преступник. Вот в чем дело. Меня вот это беспокоит. Почему настолько грязно? Это мог делать только грязный, нехороший человек! — с осуждением выступил главный обвиняемый, которому силовики инкриминируют и этот эпизод.

На одном из финальных судебных допросов Хачатрян признавался — если бы чувствовал за собой хоть какую-то вину, в руки сотрудникам полиции просто не дался бы. Он утверждает — засек «Приору» с татарстанскими номерами еще за 1300 метров от дома — у поворота с трассы, поскольку именно там у него стоит одна из стационарных камер видеонаблюдения. Машина прокатилась до дома, затем развернулась, уехала и вернулась уже в сопровождении затонированной «газельки».

— Я так и понял, что это сотрудники — они периодически приезжают. А у меня во дворе квадрацикл стоял, и если бы я чувствовал, что хоть в чем-то виноват, мог сбежать по полям. Но я был уверен, что я ничего не сделал... Поэтому когда увидел, что они начинают через забор перелезать — сам дверь им открыл и запустил, — рассказывает ВИП-обвиняемый.

Задержанию не сопротивлялся, показания давал: «Когда в Казань привезли — думал разберутся и скоро домой поеду. А в итоге четвертый год здесь сижу...».