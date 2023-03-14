Дмитрий Песков о продлении зерновой сделки: «Это жест доброй воли»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление зерновой сделки. Его цитирует RT.
— Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации, — заявил Песков.
По его словам, Москва надеется, что вторая часть сделки будет реализована.
Сегодня зерновая сделка была продлена. Она будет действовать 60 дней.
Накануне в Москве заявили, что не возражают против очередного продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, об этом сказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин на переговорах представителей России и ООН. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.
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