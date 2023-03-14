Республиканский ифтар в Казани смогут посетить 11 тысяч человек
В 2023 году республиканский ифтар пройдет в «Казань Экспо». Мероприятие рассчитано на 11 тысяч человек.
Предварительно проведение республиканского ифтара в Казани запланировано на 14—15 апреля, рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.
В 2022 году республиканский, 10-й по счету ифтар также проходил в «Казань Экспо». Его приурочили к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым