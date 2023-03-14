Республиканский ифтар в Казани смогут посетить 11 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году республиканский ифтар пройдет в «Казань Экспо». Мероприятие рассчитано на 11 тысяч человек.

Предварительно проведение республиканского ифтара в Казани запланировано на 14—15 апреля, рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив, 30 апреля 2022 года)

В 2022 году республиканский, 10-й по счету ифтар также проходил в «Казань Экспо». Его приурочили к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Радиф Кашапов, Татьяна Демина