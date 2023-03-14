Татарстан станет пилотным регионом запуска патриотической программы для молодежи
В мае в ряде регионов России появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники специального назначения», Татарстан станет одним из пилотных регионов, сообщает «Российская газета».
В рамках программы планируется создать 12 центров патриотического воспитания. Кроме Татарстана, пилотными станут Хабаровский край, Бурятия, Калмыкия, Донецкая Народная Республика, Чечня, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Тюменская, Свердловская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Когда в пилотных регионах наладят работу, ее запустят в остальных. Инициатива принадлежит президенту России Владимиру Путину.
Ранее сообщалось о планах открыть центр военно-спортивной подготовки в Татарстане в мае этого года. Центры будут готовить и обучать молодежь в возрасте 14—35 лет, включая школьников и студентов. Также центры будут использовать в качестве площадок для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
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