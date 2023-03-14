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Татарстан станет пилотным регионом запуска патриотической программы для молодежи

19:20, 14.03.2023
Татарстан станет пилотным регионом запуска патриотической программы для молодежи
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае в ряде регионов России появятся центры военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники специального назначения», Татарстан станет одним из пилотных регионов, сообщает «Российская газета».

В рамках программы планируется создать 12 центров патриотического воспитания. Кроме Татарстана, пилотными станут Хабаровский край, Бурятия, Калмыкия, Донецкая Народная Республика, Чечня, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Тюменская, Свердловская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Когда в пилотных регионах наладят работу, ее запустят в остальных. Инициатива принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось о планах открыть центр военно-спортивной подготовки в Татарстане в мае этого года. Центры будут готовить и обучать молодежь в возрасте 14—35 лет, включая школьников и студентов. Также центры будут использовать в качестве площадок для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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