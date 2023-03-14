Россия распространила в ООН копию переписки по «Северным потокам»

Россия во вторник распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими теракты на трубопроводах «Северные потоки». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский:

— Мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям [диверсии на «Северных потоках»], — сообщил он.

Постпред подчеркнул, что эти документы позволяют убедиться в том, что все утверждения об информировании России о якобы ходе их расследования на самом деле не соответствуют действительности.

По словам Полянского, в вышеупомянутых странах ведутся расследования, однако Россию к ним не привлекают и отказывают в доступе к информации и не дают участвовать. Накануне же Россия призвала Совет Безопасности ООН срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

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Илина Хакимова