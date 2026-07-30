В ночь на пятницу жители Татарстана смогут наблюдать редкий метеорный поток

Ожидается до 25 метеоров в час

Фото: Реальное время

В ночь на пятницу, 31 июля, жители Татарстана смогут наблюдать редкое совпадение двух метеорных потоков — Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. Об этом сообщил Юрий Нефедьев, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Поток Южные дельта-Аквариды начался 12 июля и продлится до 23 августа, но пик активности приходится именно на ночь с 30 на 31 июля, когда ожидается до 25 метеоров в час. Название этого потока связано с радиантом, расположенным в созвездии Водолея.

Альфа-Каприкорниды — более продолжительный поток, который начинается 3 июля и завершается 11 сентября. Однако его активность гораздо ниже: во время максимума, ожидаемого между 30 июля и 2 августа, можно увидеть лишь 4—5 метеоров в час. Название этого потока происходит от созвездия Козерога, радиант которого находится на границе с созвездием Орла.

Реальное время / realnoevremya.ru

Юрий Нефедьев отметил, что наилучшие условия для наблюдения обоих метеорных потоков будут с 23:00 30 июля до 03:00 31 июля. Он пояснил, что для наблюдения лучше всего подходят человеческие глаза, так как оптические приборы охватывают лишь небольшую часть небесной сферы, в то время как глаза позволяют сразу увидеть источник светящихся частиц.

Ученый также добавил, что из-за совмещения двух потоков можно ожидать достаточно интенсивный метеорный дождь. Для лучшего наблюдения рекомендуется выезжать за город, чтобы избежать воздействия искусственного освещения.

Московский планетарий ранее сообщал, что условия для наблюдения Южных дельта-Акварид могут быть неблагоприятными из-за недавно прошедшего полнолуния. Возможное ухудшение видимости также обусловлено непогодой, вызванной циклоном в Татарстане.

Основными источниками Южных дельта-Акварид являются ныне несуществующий объект, давший жизнь кометам Марсдена и Крахта, а также комета Макхольца 1 (96P/Machholz). Родительским телом Альфа-Каприкорнид считается короткопериодическая комета 169P/NEAT.

Никита Егоров