В Казани проходит репетиция авиашоу «Я выбираю небо»
В летном параде участвует и Ту-214
В Казани проходит репетиция авиашоу «Я выбираю небо». Кадрами с «тренировки праздника» поделился раис Татарстана Рустам Минниханов.
Судя по опубликованному видео, в летном параде участвует и Ту-214.
Напомним, что авиационный праздник пройдет в столице Татарстана в субботу, 1 августа. Шоу можно будет наблюдать у Центра семьи «Казан».
— Для гостей выступят творческие коллективы, будут организованы авиашоу, различные выставки и интересная детская программа! Приходите, будет здорово! — пригласил Рустам Минниханов.
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