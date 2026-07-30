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В Казани проходит репетиция авиашоу «Я выбираю небо»

13:02, 30.07.2026

В летном параде участвует и Ту-214

В Казани проходит репетиция авиашоу «Я выбираю небо»
Фото: Реальное время

В Казани проходит репетиция авиашоу «Я выбираю небо». Кадрами с «тренировки праздника» поделился раис Татарстана Рустам Минниханов.

Судя по опубликованному видео, в летном параде участвует и Ту-214.

Напомним, что авиационный праздник пройдет в столице Татарстана в субботу, 1 августа. Шоу можно будет наблюдать у Центра семьи «Казан».

— Для гостей выступят творческие коллективы, будут организованы авиашоу, различные выставки и интересная детская программа! Приходите, будет здорово! — пригласил Рустам Минниханов.

Никита Егоров

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