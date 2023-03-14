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В Татарстане продлили пилотный проект по санаторно-курортному лечению работников госучреждений

09:38, 14.03.2023
В Татарстане продлили пилотный проект по санаторно-курортному лечению работников госучреждений
Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

В Татарстане продлили пилотный проект по санаторно-курортному лечению работников государственных учреждений и муниципальных организаций за счет республиканского бюджета. Такое постановление подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно постановлению, чиновники получат именной сертификат на 25 тысяч рублей. Он может полностью или частично оплатить путевку на санаторно-курортное лечение на территории Татарстана.

Чтобы получить документ, работнику необходимо подать заявление в отдел соцзащиты.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Отметим, что пилотный проект появился в прошлом году. Идея принадлежала профсоюзам Татарстана.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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